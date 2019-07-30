بالصور: أصغر حقيبة في عالم الموضة... حجمها أغرب من الخيال!

بعد انتشار صيحات موضة معينة، تنتشر في المقابل أحياناً تعليقات مضحكة لا تقل تأثيراً وانتشاراً عن الصيحة نفسها. وبعد الرواج التي لاقته حقيبة المصمم سيمون بورت جاكموس الجديدة التي تحمل اسم Le Chiquito، انهالت التعليقات الطريفة بخصوص الحجم، رغم أن عددا كبيرا من النجوم ومحبي الموضة تماشوا بسرعة معهذه الموضة.

ظهرت الحقيبة لأول مرة في آخر عرض أزياء قدمته دار Jacquemus خلال أسبوع باريس للموضة موسم خريف شتاء 2019، وتتميز الحقيبة بحجمها الصغير جداً، الذي يكاد يكون مجهرياً، حتى أنها لا تتسع لأقراط العارضات اللواتي حملنها في العرض. على الرغم من أنها حقيبة غير عملية أو مفيدة على الإطلاق إلا أنها أثارت ضجة كبيرة في عالم الموضة.

لم تكن حقيبة ملفتة فحسب، بل استخدمت لحمل بطاقات دعوات الحضور بداخلها. وعلى الرغم أن هذه الحقيبة الصغيرة لا تتسع سوى لخيارات قليلة جداً من الأشياء مثل العلكة أو دبوس شعر صغير أو قطعة أو قطعيتن من النقود المعدنية، لكنها لاقت شعبية كبيرة في عالم الموضة. الأمر الذي جعلها موضوع الكثير من التعليقات الطريفة التي تنتقد حجم الحقيبة الصغيرة حتى أن المصمم نفسه سيمون بورت جاكموس شارك بتلك التعليقات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتلاعب فيها المصمم الفرنسي بأحجام التصاميم، فقد سبق وابتكر حقائب الشاطئ الضخمة وقبعات القش الكبيرة والقصات الكبيرة للغاية بالإضافة إلى قصة الأكتاف المبالغ فيها والتي أصبحت علامات فارقة تميز علامة Jacquemus .

وها هو اليوم يسلكك الاتجاه المعاكس، فيبتعد عن الأحجام الكبيرة ليقدم التصاميم بالأحجام الصغيرة والصغيرة جداً.

تجدر الاشارة الى ان حقيبة Jacquemus الجديدة Le Chiquito تبلغ أبعادها 12 سم و6 سم ويصل سعرها إلى 486 دولار.

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وفي هذا السياق، تمحورت أطرف التعليقات حول السؤال نفسه: "ما الذي يمكنكم وضعه في حقيبة Le Chiquito؟" وتنوعت الإجابات بين "مدخراتي"، "مفتاح سيارتي"، "ما تبقى لدي من نقود بعد أن دفعت ثمن الحقيبة"، "ميزانيتي المخصصة للتسوق" وغيرها من التعليقات المضحكة.

وفي سياق متصل، لقد ارتدت بعض النجمات والفاشونيستا وعشاق الموضة هذه الحقيبة، وأعربن عن اعجابهن بها... وأنت هل ستشترينها؟

ريهانا ترتدي أصغر حقيبة