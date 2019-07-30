- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من محافظة البصرة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، نعلن عن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من محافظة البصرة والذين ظهرت أسمائهم على ملاك هيأة التقاعد الوطنية.
ودعت هيئة التقاعد اصحاب تلك الاسماء الى مراجعة مقر الهيئة بعد ورود معاملاتهم من وزارة المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لغرض أكمال أجراءات تعينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر التقاعد تعلن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من البصرة.. وثائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.