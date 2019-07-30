التقاعد تعلن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من البصرة.. وثائق

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، نعلن عن أسماء المفصولين السياسيين المعينين من محافظة البصرة والذين ظهرت أسمائهم على ملاك هيأة التقاعد الوطنية.

ودعت هيئة التقاعد اصحاب تلك الاسماء الى مراجعة مقر الهيئة بعد ورود معاملاتهم من وزارة المالية مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لغرض أكمال أجراءات تعينهم.