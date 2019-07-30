الرشيد يؤكد ان سلف المتقاعدين تمنح بدون كفيل لحاملي بطاقة نخيل

اكد مصرف الرشيد، الثلاثاء، ان سلفة المتقاعدين تمنح بدون كفيل لحاملي بطاقة نخيل. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، ان "التقديم على سلفة المتقاعدين يكون من قبل المتقاعد حصرا"، مبينا ان "التعليمات التي وضعها المصرف حددت المبلغ الممنوح بين (٣ الى ٨) مليون دينار كحد اعلى وحسب حدود صافي الراتب الشهري الظاهر في البطاقة على ان لا يتجاوز مبلغ القسط والفائدة (٥٠%) من صافي راتبه". Advertisements ودعا المصرف "المتقاعدين الراغبين باستلام سلفة مراجعة اقرب فرع لمحل سكناهم لترويج طلباتهم". يذكر ان مصرف الرشيد باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.



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