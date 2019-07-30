تعلمي إزالة الصدأ من الأواني بطريقة آمنة بعيداً عن المواد الكيميائية

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طرق إزالة الصدأ من الاواني عديدة، علمًا بأنّ الصدأ يحدث عندما يُلامس المعدن الماء طويلًا، ويتحد مع الأكسجين في عمليَّة تُسمَّى الأكسدة، وتأكل هذه العمليَّة المعدن، وتذيبه في مادة بنيَّة ضاربة إلى الحمرة تُعرف باسم الصدأ. أفضل طريقة للتعامل مع الصدأ، هي الحفاظ على الأسطح المعدنية جافَّة؛ وعند مواجهة الصدأ، وبدلًا من شراء منتجات إزالة الصدأ التي تحتوي على مواد كيميائية سامَّة، يمكن استخدام الحلول الأكثر أمانًا. في الآتي، مكونات آمنة تُساعد في إزالة الصدأ من الاواني:
الـ"بيكينغ صودا"
يُرشُّ كمٌّ من الـ"بيكينغ صودا" على جميع الأسطح التي تعرَّضت للصدأ، ويُنصح بترك هذه الأخيرة لساعة تقريبًا، ثمَّ تنظيفها بصوف فولاذي أو فرشاة معدنية.
الخل الأبيض
البطاطا وسائل الجلي
تُقطع حبَّة من البطاطس إلى نصفين، مع تغطية أحدهما بسائل الجلي. توضع البطاطس على مكان الصدأ، وتُترك لساعات. وتُكرَّر العملية عند الحاجة.
حمض الستريك
قد لا يتوافر حمض الستريك في المنزل، ولكن يمكن العثور عليه بسهولة في معظم المتاجر. وفي هذا الإطار، تُضاف ثلاث ملاعق كبيرة من حامض الستريك إلى وعاء مليء بالماء الساخن، وتُغمر القطع والأواني في الخليط، وتُترك بين عشيَّة وضحاها، ثمَّ تغسل بقايا الصدأ، قبل شطف الأواني وتجفيفها.
الليمون الحامض والملح
تُغطَّى المنطقة الصدئة بطبقة من الملح بسخاء، وتُضاف بضع قطرات من عصير الليمون الحامض إلى الملح. بعد انقضاء ساعة، تُشطف الأواني جيّدًا.
المشروبات الغازية
نصائح لحماية الأواني من الصدأ:
1. تُمسح الأواني بقليل من زيت جوز الهند، وتُجفَّف قبل تخزينها لحمايتها من التعرض إلى الصدأ.
2. تُشطف الأواني، وتُجفَّف جميع الأسطح بالكامل، علمًا بأنه إذا تُركت رطبة، فسوف تصدأ مرة أخرى.
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