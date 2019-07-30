تنصيب ملك ماليزيا وانتقال لوكاكو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/7/30 01:01 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز: ماليزيا تنصب ملكها الـ16، والبنتاجون يرفض الإفصاح عن الخطة التشغيلية للقوات الأمريكية بالخليج، وإمام أوغلو يدعم المنشقين عن أردوغان: نحتاج لغة سياسية جديدة، والمسماري: قدمنا أدلة للقضاء بجرائم مليشيا السراج، و"الشماتة بالموت".. وجه قبيح للإخوان الإرهابية.
وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون: الحكومة اليمنية: جرائم الحوثي تفوق إرهاب القاعدة وداعش، والإرياني: استهداف الحوثي لسوق آل ثابت مجزرة بشعة.
أما في الاقتصاد فتطالعون: أسعار الفائدة ومفاوضات التجارة تضغطان على وول ستريت، وأول جولة مباشرة لمحادثات التجارة بين الصين وأمريكا منذ شهرين.
وإلى الملاعب، تطالعون: إنتر ميلان يؤكد الاقتراب من ضم لوكاكو
وفي التكنولوجيا تتابعون: الـ"زووم" بغمضة عين.. خيال تحول إلى واقع
وفي الفن: السفاح مانسون.. "مصدر إلهام" في هوليوود طوال 50 عاما
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2019.
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