محمد بن زايد يحضر مراسم تنصيب ملك ماليزيا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في تنصيب ملك ماليزيا الجديد

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، عن سعادته بحضور مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملكا لماليزيا.

وجرت اليوم الثلاثاء في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم تنصيب السلطان شاه ليكون الملك الماليزي الـ16.





وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "سررت اليوم بحضور مراسم تنصيب صديقي العزيز عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكا لماليزيا.. تمنياتي له التوفيق والنجاح في خدمة بلده وشعبه".

وتم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

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التعيين جاء خلفا للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي بعد توليه المنصب 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.





وتتكون ماليزيا من 14 ولاية؛ 9 منها سلطنات وراثية و5 أخرى حكام الولايات، ويتناوب السلاطين الـ9 للولايات هذا المنصب بانتخابات تجرى خلال اجتماع الملوك والسلاطين.

والسلطان عبدالله ولد يوم 30 يوليو/تموز 1959 بقصر مانجو تونجال، بمدينة بيكان من ولاية بهانج الماليزية.

وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس عام 1965، ثم مدرسة أحمد الابتدائية الوطنية في مدينة بيكان (1966-1969)، ومدرسة سانت توماس الوطنية الابتدائية، كوانتان ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية (1970-1974).





وأكمل دراســته في مدرسة الدنهام، إلستري، هيرتفوردشاير، في المملكة المتحدة وكلية ديفيس في لندن (1975-1977)، قبل مواصلة دراسته في الكلية العسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة (1978-1979) وكلية ورشستر وكوين إليزابيث في المملكة المتحدة (1980-1981).