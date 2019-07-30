الان تتابع إعدام 93 امرأة إيرانية في عهد رئاسة روحاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

نفذت النظام الايراني حكم الاعدام بحق 93 إمرأة منذ تولي حسن روحاني لمقاليد الأمور. وحسب المعلومات الحاصلة من الأخبار المنشورة في المطبوعات و وسائل الإعلام الحكومية وناشطي حقوق الإنسان والمصادرالخصوصية المرتبطة بالمقاومة الإيرانية فان عدد الإعدامات للنساء في عهد روحاني يصل 93 إمرأة .

وقالت مصارد: لاشك أن العدد الحقيقي يكون أكثر من هذا إذ إن أكثر الإعدامات في إيران تجري بصورة سرية وبعيداً عن أنظار الناس.

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وقال مصدر: بالنسبة للملالي، يعد الإعدام وسيلة للحفاظ على السلطة. كما أن إيران تحطم الرقم القياسي في تنفيذ الإعدام في العالم بالمقارنة بعدد نفوسها. وأُعدم أكثر من 3700 شخص في إيران لمدة ست سنوات فقط في عهد رئاسة روحاني.

علمًا أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع وإخماد مجتمع غير راضٍ، تعيش أغلبية سكانه تحت خط الفقر، ويعانون من البطالة ومحرومون من الحق في حرية التعبير.

وتنص المادة 61 من القانون الدولي على أنه « نظرًا إلى واجبات الأمومة والمجالات الطبيعية ، تتمتع المحاكم، عند صدورالحكم على النساء المدانات، بسلطة النظر في عوامل مخففة، مثل عدم وجود سوابق جزائية وتخفيفات ذات صلة بها، وطبيعة العمل الإجرامي.

وبهذا الشأن أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باستمرار على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. إذ تدين لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو جميع المنظمات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.