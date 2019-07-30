تتويج السلطان عبدالله ملكا لماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج السلطان عبدالله اليوم ملكا لماليزيا، وذلك بعد 6 أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.

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وتم تتويج الملك عبدالله (60 عاما)، حاكم ولاية باهانج، ليصبح الملك الـ 16 لماليزيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك في مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.

يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، والذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.

وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.