السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ كوالالمبور
توج السلطان عبدالله اليوم ملكا لماليزيا، وذلك بعد 6 أشهر من التخلي المفاجئ لسلفه عن العرش.
وتم تتويج الملك عبدالله (60 عاما)، حاكم ولاية باهانج، ليصبح الملك الـ 16 لماليزيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك في مراسم تقليدية أجريت في القصر الوطني.
يشار إلى أن حكام الولايات التسع في البلاد، والذين يتناوبون الحكم لفترة خمسة أعوام، هم من ينتخبون ملوك ماليزيا.
وقد أجريت المراسم في غرفة العرش بالقصر، في حضور أفراد الأسر الملكية التسعة في ماليزيا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين منهم رئيس الوزراء مهاتير محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر تتويج السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.