مرشحة الرئاسة الأمريكية تنتقد حرب الإبادة الجماعية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشتطن

انتقدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الامريكية، سياسات واشنطن المتمثلة في حكومة دونالد ترامب في دعم السعودية، وقالت إن الولايات المتحدة تدعم الإبادة الجماعية في اليمن.

حيث أدانت المرشحة الديمقراطية والكاتبة الامريكية البارزة ” ماريان ويليامسون” سياسات حكومة ترامب تجاه الملكة العربية السعودية في الحرب ضد اليمن.

وقالت في مقابلة مع برنامج “أمام الأمة” على اذاعة ان بي سي نيوز ، “نحن ندعم المجازر التي ترتكب من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن”. وعشرات الآلاف من اليمنيين يعانون من الجوع والجوع ، والأطفال اليمن يقتلون من أجل ذلك.

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وأضافت ويليامسون: أنه من أجل الحصول على صفقة أسلحة بقيمة 350 مليار دولار ، قدمنا شيكًا فارغًا للمملكة العربية السعودية، وحان الوقت حتى تتزعم الولايات المتحدة الامريكية القيادة الأخلاقية في العالم.

وأضافت ويليامسون: “علينا البحث عن السلام ؛ حتى دونالد رامسفيلد ، وزير الدفاع الأمريكي في عهد جورج دبليو بوش ، كان يتحدث عن السلام ايضا ، ولهذا السبب أريد إنشاء وزارة “السلام” في حكومة الولايات المتحدة الامريكية المستقبلية.

وفقًا لتقرير للأمم المتحدة ، الحرب والحصار الغاشم من قبل قوى التحالف ادى الى قتل 729 طفل يمني في عام 2018 فقط.