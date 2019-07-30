تل أبيب تزيد من التوتر في المنطقة.... سلاح الجو الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف إيرانية بالعراق

حالة من التوتر تعيشه الآن منطقة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة بعد قيام إيران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج. وحرب تصريحات كبرى بين أمريكا و بريطانيا من جانب و إيران من جانب اخر تنذر بحرب وشيكة قد تقع بين الحين والأخر.

و يبدو أن إسرائيل أرادت أن تدخل على هذا الخط لمواجهة عدوتها اللدود إيران حيث تسعى جاهدة إلى القيام بعمل عسكري ضد طهران من قبل المجتمع الدولي.

وأوفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وسعت دائرة العمل العسكري، ووجهت ضربات إلى العراق.

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وقالت القناة الثانية العبرية، إن طائرات الـ f35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت قبل عشرة أيام، أهدافا عسكرية إيرانية بالعراق.

وأضافت القناة العبرية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت منصات اطلاق صواريخ إيرانية داخل أحد القواعد العسكرية التابعة لإيران بالعراق.

وأشارت القناة، الى أن القاعدة التي تم قصفها، هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا، زاعمه أن إيران تستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان، لمحاربة إسرائيل.