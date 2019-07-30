انطلاق المؤتمر الوطني الـ7 للشباب من العاصمة الإدارية اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري؛ لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

وينشر موقع "مصراوي" جدول أعمال المؤتمر والذي يبدأ غدًا في الخامسة مساء بالجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ولمدة ساعة، يعقبها جلسة تبدأ في الساعة السادسة والنصف لنموذج محاكة الدولة المصرية، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

ويبدأ اليوم الثاني للمؤتمر في الحادية عشر صباح الأربعاء، بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي APLP، الذين يبلغ عددهم 100 شاب من 29 دولة أفريقية، يعقبها في الساعه الثانية والنصف جلسة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بمشاركة عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولة، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة، كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

في تمام الساعة السادسة ولمدة ساعتين تبدأ جلسة "اسأل الرئيس" والتي يوجه المواطن المصري أسئلته إلى الرئيس السيسي والتي جرى استقبالها على الموقع الإلكتروني للموقع خلال الأيام الماضية.​