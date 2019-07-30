ابوسليمان اعلن عن خلق 1500 وظيفة للبنانيين خلال شهر بعد تطبيق خطة العمل

اشار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ الى ان خطة وزارته طويلة ولا علاقة لها بـ"​صفقة القرن​"، وهناك ركود اقتصادي قوي في البلد وبطالة بنسب عالية، ونحن خلقنا وفق الخطة 1500 وظيفة حديثة في شهر، وهناك شركات كبرى تستبدل الاجانب باللبنانيين، واعلن عن بدء التفتيش الليلي في الوزارة، ودعا الجميع الى تسجيل العمال الاجانب.

ولفت ابو سليمان في حديث تلفزيوني، الى انه عمل مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ لاخذ اسماء السوريين المسجلين كنازحين وياخذون مساعدات، كي لا ياخذون المساعدات ويعملون بنفس الوقت، واكد انه يجب تسجيل العاملين لمصلحة الجميع.

وذكر ابو سليمان ان الجانب الفلسطيني لم يقدم ورقة مطالب او لائحة اعتراضات على خطة العمل، واوضح ان هناك قانون خاص ب​الفلسطينيين​ وخصوصيات منذ العام 2010. واوضح ان لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ اقرت توصيات، ومن التوصيات طلب اجازة عمل للعمال الفلسطينيين، ودعا الى تطبيق توصيات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

ولفت أبو سليمان الى انه لا يفهم ربط تطبيق ​قانون العمل​ بصفقة القرن ولا يستطيع استثناء الفلسطينيين من إجازة العمل وليطبقوا ما اتفق عليه في لجنة الحوار لكنهم لا يريدون، وكل عامل غير لبناني يعتبر اجنبي هكذا يقول القانون ولا نستطيع تغييره، اضاف "انا من اكبر المدافعين عن ​القضية الفلسطينية​ وبالمحافل الدولية ومنها جنيف وارتديت ​العلم الفلسطيني​ ولا احد باستطاعته ان يطلب مني عدم تطبيق القانون".