السفير الایراني في لندن: نعارض مبادلة ناقلتي النفط مع بريطانيا

اعلن السفير ال​ايران​ي في لندن ​حميد بعيدي نجاد​ ان "ايران تعارض مبادلة او مقایضة ناقلة ​النفط​ المحتجزة لديها مع ناقلة النفط المحتجزة لدى ​بريطانيا​"، مشيراً إلى أنه "من غير الممكن تطبيق المقترح الذي اوردته بعض ​وسائل الاعلام​ البريطانية المتضمن مبادلة او مقايضة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى ايران وبريطانيا".

ولفت إلى أن "بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الايراني بصورة غير قانونية في منطقة ​جبل طارق​، فيما قامت ايران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط الاساسیة المتعلقة بامن الملاحة البحرية في ​مضيق هرمز​".

وكانت ​الحكومة​ المحلية في منطقة جبل طارق الخاضعة للسيطرة البريطانية قد اعلنت في 4 تموز احتجازها ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بحجة نقلها النفط الى ​سوريا​ المفروضة عليها اجراءات الحظر الاوروبي.

فيما اعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري في بيان يوم 19 تموز توقيف ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيرو" لانتهاكاها قوانين وضوابط الملاحة البحرية في مضيق هرمز ، بناء على طلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران.