نائب وزير الخارجية التركي: الاتحاد الأوروبي يستورد نصف الصادرات التركية

أعلن نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، أن الاتحاد الأوروبي يستورد نصف الصادرات التركية، موضحاً أن "نصف مبادلات بلاده التجارية تتم مع دول الاتحاد، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليار يورو".
ولفت إلى مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا "إن 79 بالمئة من مواطنيه يدعمون عملية الانضمام إلى الاتحاد"، مشدداً على أن "الانضمام إلى الاتحاد لا يعني فقدان السيادة الوطنية"، مضيفا "الاتحاد الأوروبي ليس مكانا لفقدان السيادة، بل لمشاركتها وتقويتها".
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