بلدية شبعا تطلب من أصحاب الدراجات النارية التقيد بأنظمة السير

طلبت ​بلدية شبعا​ في قرار عممته على أبناء البلدة من أصحاب الدراجات النارية سوريين كانوا أو لبنانيين ضرورة التقيد بأنظمة السير حفاظا على ​السلامة العامة​.

وحذرت ​البلدية​ في قرارها من مخالفة ذلك القرار تحت طائلة المسؤولية عبر الملاحقة القانونية وحجز الدراجات المخالفة من قبل ​الشرطة​ والجهات المعنية.