بلدية شبعا تطلب من أصحاب الدراجات النارية التقيد بأنظمة السير

طلبت بلدية شبعا في قرار عممته على أبناء البلدة من أصحاب الدراجات النارية سوريين كانوا أو لبنانيين ضرورة التقيد بأنظمة السير حفاظا على السلامة العامة.
وحذرت البلدية في قرارها من مخالفة ذلك القرار تحت طائلة المسؤولية عبر الملاحقة القانونية وحجز الدراجات المخالفة من قبل الشرطة والجهات المعنية.
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