الشيخ حسن: لانتهاج الحكمة في ادارة الامور وحسن التدبير لنؤكد على الثوابت الوطنية

دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن خلال القمة الروحية الاسلامية المسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز إلى "انتهاج الحكمة في ادارة الامور وحسن التدبير لنؤكد على الثوابت الوطنية والاسس التي بُني عليها الصرح الوطني دولة وشعبا ومؤسسات"، مشيراً إلى أن "نداءنا نداء المسؤولية والمحبة ونتوجه لرئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن على الدستور لمنع كل ما يناقض صيغة العيش المشترك وندعوه الى جمع اللبنانيين ومنع اي سعي لضرب الصيغة اللبنانية".
وأكد أن "كنز المصالحة امر جوهري ويجب ان يكون نهجا عاما لكل اللبنانيين بعيدا عن الشحن الطائفي البغيض ونعتبر الجبل اساسا لوحدة الارض والارادة استنادا الى التاريخ".
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