أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن عزل مخرج "​مرجعيون​" من محطة مرجعيون الرئيسية من 30 تموز ولغاية 3 آب 2019 ضمنا من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك من أجل تأهيل هذا الخط. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرج "مرجعيون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة كهرباء لبنان: عزل مخرج مرجعيون لتأهيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.