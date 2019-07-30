ناقشت ​لجنة التربية​ في جلسة برئاسة النائب ​بهية الحريري​، اقتراح قانون يتعلق بإعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب ال​لبنان​ي، ويعرف بقانون الهوية التربوية، أما اقتراح القانون الثاني فيتعلق بفرض ​عقوبات​ جراء عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم في لبنان، ولم يتم اقرارهما لمزيد من البحث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التربية ناقشت اقتراح قانون الهوية التربوية وإلزامية التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.