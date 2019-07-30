جمعية انماء طرابلس دعت لإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية

هنأت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" بحلول عيد ​الجيش​، وتقدمت من قائد ​العماد جوزيف عون​ بأحر التهاني، واكدت في بيان "ضرورة احترام هذه المؤسسة العريقة وتقديم كل الدعم لها"، مشددة على "ضرورة إبعاد هذه المؤسسة عن التجاذبات السياسية لانها الضامن الوحيد للعيش المشترك والسلم الاهلي".

ورأت "ان الجيش قدم الكثير وما زال في سبيل إنقاذ الوطن والحفاظ عليه"، ونوهت "بدور هذه المؤسسة الرائد في حفظ الامن والاستقرار"، لافتة الى "ان هذا العيد يحمل الكثير من المعاني والعبر الوطنية من العطاء والتضحية، فهو رمز وحدة ​لبنان​ ويلتف حوله جميع اللبنانيين"، داعية المسؤولين "الى ان تبقى هذه المؤسسة بضباطها وعناصرها محط اهتمام وتوفير كل المستلزمات لها، لانها الملاذ الاخير للوطن والمواطن ورمز قوة لبنان".