القصيفي استنكر حادث الاعتداء على فريق الـ"MTV"

إستنكر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي ومجلس النقابة حادث الإعتداء الذي تعرّض له فريق الـMTV الإعلامي بينما كان يقوم بواجبه المهني في منطقة صبرا. واعتبر أن "هذا العمل المدان، موجه ضد الأسرة الإعلامية اللبنانية على إختلاف انتماءاتها".
ودعا السلطات الأمنية والقضائية إلى "التحرّك السريع لإلقاء القبض على من اعتدى بالضرب على الفريق وأحرق كاميراته وسوقهم أمام العدالة لينالوا ما يستحقون من عقاب رادع على فعلتهم الشنيعة والمستقبحة".
ونوّه القصيفي ومجلس النقابة إلى الموقف المشرف لفريق ال"NBN" الذي هبّ للدفاع عن الزملاء، مبديا روحّا تضامنية عاليّة، ونخوة مشكورة. ونتمّنى أن تنسحب على أسلوب التعاطي والتعامل بين أفراد الأسرة الإعلامية، لأن في الإتحاد قوة ومنعة لهم.
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