جنبلاط: في هذا المناخ العالمي من العنصرية والشعبوية اتذكر الثورة الكوبية

لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في هذا المناخ العالمي من ​العنصرية​ والشعبوية اتذكر الثورة الكوبية وكيف ان تدخلها في انغولا سمح لاحقا بانتصار ​نيلسون مانديلا​ والغاء النظام العنصري في ​جنوب افريقيا​. وفي ​اميركا​ اللاتينية ساهم الآلاف من اطبائها في معالجة الفقراء. رئيس ​البرازيل​ الجديد يطردهم. جدران التمييز في كل مكان".

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