الراعي: نصلي من أجل خلاص لبنان وشعبه وخلاص الوطن

أوضح ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في كلمة له خلال افتتاح القمة الروحية الاسلامية ​المسيحية​، إلى ان "هذا اللقاء يبعث طمأنينة لشعبنا"، لافتا إلى انه "نعيش ظروفا صعبة والجميع ينظر إلينا بأمل ورجاء لأن الشعب موجوع ومجروح وهذا لا يخفى على أحد".

ولفت إلى ان "​الدولة​ متعثرة و​الفقر​ يزيد لذلك نحن نفكر بالناس الذين ينظرون إلينا ونحن ندعو لأن نكون على قدر آمالهم". وأضاف "نحن كرؤساء روحيين لا يمكن ان نرى شعبنا يعاني إلا ونكون معه وإلى جانبه وهذا يتطلب منا ان نساعد شعبنا أكثر وأتمنى ان تكون القمة الروحية قمة بنوع دؤوب لأنه يكفي ان نلتقي كي نبعث الطمأنينة للشعب".

وأكد انه "نصلي من أجل خلاص ​لبنان​ وشعبه وخلاص الوطن الذي يجمعنا كلنا في ​سفينة​ واحدة داخل هذا البحر الهائج".