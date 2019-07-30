مقتل 17 في تحطم مقاتلة عسكرية في باكستان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المقاتلة سببت حريقا في روالبندي بعد سقوطها قال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا. وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

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