شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب الحرية:طرح مبادرة "حياة كريمة" بمؤتمر الشباب بارقة أمل للمهمشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف، أن اهتمام الرئيس بمبادرة 'حياة كريمة' يعد بارقة أمل لجميع الفئات الفقيرة والمهمشة، مشيرًا إلى أن الحديث حول المبادرة في المؤتمر يؤكد على اهتمام الرئيس بهم وعلى نواياه في استمرار دعمهم إلى أن نصل إلى التنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى معيشة كل مصري.

وأشار أمين الاتصال السياسي، إلأى أنه من أهم ما يأتي في اطار فعاليات المؤتمر هي فقرة "اسأل الرئيس" والتي تبرز حرص الرئيس على التشاور والتحاور مع الشباب المشارك، والرد على جميع الاستفسارات والاسئلة وسماع المقترحات التي قد تساهم في بناء غد افضل بفكر الشباب.

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كما أشاد سيد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الشباب في وضع استراتيجية 2030 من خلال تقديم آرائهم وأفكارهم في وضع ملامح الخطة من خلال المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تبرز مشاركة حقيقية للشباب في صناعة المستقبل واتخاذ القرار.

وتابع، أن المؤتمر الشبابي يرجع صداه إلى جميع دول القارة الافريقية وإلى شباب العالم والدليل على ذلك هو تخرج دفعة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي للقيادة، مما يعود بمصر لدورها الرائد في القارة الافريقية بل وفي العالم بأكمله.

وأوضح امين الاتصال السياسي، أن فكرة انعقاد المؤتمر بشكل دوري مع الشباب بعدة محافظات مختلفة يؤكد حرص الرئيس على التواصل مع الشباب رغم ما عليه من مسئوليات وضغوطات، مشيرًا إلى أن إقامة المؤتمر بالعاصمة الادارية له دلالة واضحة لكي يرى الشباب إنجازا حقيقيا قامت به الدولة أمام أعينهم ويكون دافعا لهم في تحقيق الذات بالمستقبل.