شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يكشف: 22 حالة وفاة لأسويين ضمن عمالة كأس العالم بقطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمل تميم بن حمد عن ممارسة القمع والانتهاكات ضد شعبه، فالحاكم الذى تدعوه ذراعه الإعلامى الجزيرة للحريات والحقوق داخل العالم العربى، لا يكاد ينتهى من كارثة إلا ويأتى بأخرى.
وكشف تقرير صادر عن المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن عدد حالات الوفيات بين العمال المشاركين فى بناء استادت كأس العالم بقطر وصل إلى 22 حالة من دولة بنجلاديش ونيبال والهند، فى حين يقبع داخل السجون القطرية آلاف من المعتقلين السياسيين.
وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن حالة محمد بن الذيب الشاعر القطرى صاحب القصيدة الأشهر قصيدة الياسمين، والذى سجن لأكثر من 5 سنوات داخل سجن يبعد مترات عن مقر قناة الجزيرة القطرية بالدوحة ليست الحالة الوحيدة الدالة على قمع وانتهاكات تميم بن حمد، إذ إن هناك آلاف المعتقلين السياسيين داخل قطر.
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