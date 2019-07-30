شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اعترف الإخوان بصحة التسجيلات الصوتية للسرقات داخل التنظيم؟.. منشق يكشف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، فضح جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن قيادات الإخوان اعترفت بصحة التسجيلات الصوتية التى فضحت السرقات داخل الجماعة.
وقال أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": أقر القيادى الإخوانى "أمير بسام" بصحة التسريب الصوتى المنسوب إليه و الذى أشار فيه إلى تورط عدد من قيادات الإخوان فى سرقة واختلاس أموال التنظيم بالخارج قائلا إن ذلك التسريب كان تسجيلا خاصا به بغرض التداول الداخلى فحسب .
وتابع عماد أبو هاشم: "أمير بسام" حمل من نشر ذلك التسريب مسئولية طرح تسجيل خاص به للتداول خارج الجماعة طالبا التحقق من مسئولية نشره بعد أربعة أشهر من تسجيله، كما أقر أيضا بصحة ما تضمنه حديثه المسرب من وقائع و اتهامات، وكذلك صحة إسنادها إلى القيادات الإخوانية المتورطة فى ارتكابها، حيث طلب التحقيق فى المسارات المالية لتنظيم الإخوان فى الخارج و مصارفها خلال الأعوام الستة المنصرمة .
كانت هذه تفاصيل خبر كيف اعترف الإخوان بصحة التسجيلات الصوتية للسرقات داخل التنظيم؟.. منشق يكشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.