مصرع طالب تحت عجلات سيارة إدارة الطرق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، تحت عجلات سيارة تابعة، لإحدى الجهات الحكومية، بناحية نجع العرايا، التابع لمركز سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج، بوقوع حادث تصادم بناحية نجع العرايا دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة تابعة لإدارة الطرق بالمحافظة، قيادة "فراج. ا" 59 عاماً سائق، فوجئ أمامه بدراجة بخارية قيادة "محمود. ع" 18 عاماً طالب، فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.