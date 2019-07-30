في اقل من 24 ساعة ..مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

علنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار على منزلين في ولاية ويسكونسن.

وذكرت شرطة مقاطعة شيباوا، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن أفراد القوة استجابوا لاتصال بالطوارئ بشأن إطلاق نار في مقر سكني في "ليك هالي" وعثروا على رجل وامرأة قتيلين، فيما هرع ببالغين اثنين أيضًا إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات بطلق ناري.

من جانبه، قال قائد الشرطة جيمس كوالزيك، إن: "نوابه توجهوا إلى مقر سكني في بلدة "لافاييت" في ليك هالي، وهناك، عثروا على ثلاثة قتلى آخرين بإصابات بالرصاص وهم رجل وامرأة وصبي، مشيرًا إلى أن من يشتبه في أنه مطلق النار بين القتلى.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا، مضيفًا أن المشتبه في قيامه بالهجوم قتل أيضًا.