إصابة 12 فلسطينياً في اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

أصيب 12 شاباً فلسطينياً بجراح مختلفة خلال مواجهات اندلعت،فجر اليوم، في محيط قبر يوسف بعد اقتحام مئات المستوطنين للقبر شرق نابلس. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، بتهمة مقاومة الاحتلال والمستوطنين والتخطيط لتنفيذ عمليات فيما. وذكرت مصادر في الإغاثة الطبية الفلسطينية أن 5 شبان أصيبوا بالرصاص بصورة مباشرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بينما أصيب ثمانية شبان بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع. وكانت 18 حافلة تقل مئات المستوطنين قد وصلت إلى قبر يوسف تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحمت القبر لأداء الصلوات والطقوس الدنيية استمرت حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم وفقاً لمصادر أمنية فلسطينية. اقرأ أيضاً... قوات الاحتلال تدمر جزءاً من مشروع سياحي في نابلس

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