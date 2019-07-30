البرهان: تأخير الانتقال في السودان سيؤدي إلى خسائر أكثر

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أكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، أن كل سوداني يقتل خسارة كبيرة ويجب الإسراع في الحل، وذلك عقب أحداث مدينة الأبيض الاثنين.

وقال البرهان: “تأخير الانتقال سيؤدي إلى خسائر أكثر وتدهور اقتصادي. فوضنا وفد التفاوض لتجاوز أي صغائر والوصول إلى اتفاق شامل للانتقال”.

كما لفت إلى أن “الوقوف عند صغائر الأشياء في التفاوض أعاقت الاتفاق”.

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وأضاف: “لم نطالب الحصانة ولا نريدها وهذا اقتراح من لجنة فنية مشتركة”.

المصدر: – العربية.نت