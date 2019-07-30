“الشيوخ” يفشل في تجاوز فيتو ترمب ضد منع بيع أسلحة للسعودية

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فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تجاوز حق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب ضد تشريع صادق عليه الكونغرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية.

ولم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض، وصوت خمسة وأربعون من أعضاء المجلس لصالح تجاوز حق النقض، مقابل أربعين رافضين، بينما امتنع 15 عضوا عن التصويت.

وكان الرئيس ترمب أعلن في مايو الماضي، المضي قدما في صفقة أسلحة تزيد عن 8 مليارات دولار، متجاوزا اعتراضات الكونغرس.

واستخدم ترمب، الأربعاء الماضي، حق النقض “الفيتو” ضد 3 قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة، منهم السعودية والإمارات.

وقال ترمب في رسالة إلى مجلس الشيوخ إن هذه القرارات تضر بالعلاقات مع حلفاء وشركاء بلاده.

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كما لفت إلى أن حظر مبيعات الأسلحة الأميركية قد يطيل على الأرجح النزاع في اليمن ويعمق المعاناة الناتجة عنه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترمب الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.

المصدر: العربية.نت