الإفراج عن سفينة إيرانية

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أعلن ميناء باراناجوا في البرازيل إن سفينة إيرانية تسمى بافاند، كانت محور خلاف جيوسياسي بين برازيليا وطهران، وأبحرت من البرازيل بعد تزودها بالوقود من شركة بتروليو برازيليرو التي تديرها الدولة.
ومن المقرر أن تتجه سفينة أخرى تحمل اسم ترماه عائدة إلى إيران بعد أن أبحرت من باراناجوا قبل يومين إلى ميناء إمبيتوبا في جنوب البلاد لتحمل شحنة من الذرة أولا قبل إبحارها لبلادها.
وتقطعت السبل بالسفينتين بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران. ونفذت بتروبراس في وقت لاحق أمراً من المحكمة العليا يلزمها بتزويد السفينتين بالوقود بعد أن علقت السفينتان في البلاد لأكثر من 50 يوماً.
المصدر سكاي نيوز عربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.