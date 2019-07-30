كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أوروبية تلزم شركة ألمانية بإبلاغ المستخدمين قبل نقل بياناتهم لفيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام شركة تشارك البيانات الشخصية لزوارها مع موقع (فيس بوك) بإبلاغ المستخدمين من اللحظة الاولى لجمع هذه البيانات وأغراض معالجتها.

جاء حكم الشركة ومقرها في لوكسبمورغ بخصوص استفسار قضائي طرح من قبل محكمة ألمانية بمناسبة الشكوى المقدمة من رابطة للدفع عن المستهلكين ضد الشركة الألمانية للتجارة الالكترونية "Fashion ID" المتخصصة في بيع الملابس.

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وأدخلت هذه الشركة على موقعها زر "أعجبني" الخاص بفيس بوك، وهو ما يجعل المستخدم ينقل بياناته الشخصية حين يزور موقع "Fashion ID" ويضعط على هذا الزر إلى فيس بوك إيرلندا.

ويحدث هذا النقل دون علم الزائر بذلك وبغض النظر عما إذا كان الزائر عضواً في فيس بوك أو لا.

وقضت المحكمة بأن مزود موقع الانترنت "Fashion ID" يجب أن يبلغ المستخدمين وقت جمع البيانات عنهم وغرض معالجتها.