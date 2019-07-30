كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطات تركيا تحظر التظاهر في ولاية كردية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية في ولاية "وان" ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي البلاد، تمديد فترة الحظر المفروض على المظاهرات والمسيرات والحركات الاحتجاجية بالولاية، المستمر منذ 979 يوماً، وذلك لـ15 يوما.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "قرار" التركية المعارضة، الأحد، نقلًا عن بيان لرئاسة البلدية الكبرى بمدينة "وان" عاصمة الولاية المذكورة.

وذكر البيان: "تُحظر جميع الأنشطة مثل المسيرات والاعتصامات والتصريحات الصحافية والحركات الاحتجاجية والتجمعات وما شابه، التي ستجري في أماكن مفتوحة داخل الحدود الجغرافية لولاية وان لمدة 15 يوما، اعتبارا من 28 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل".

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وبخصوص الدافع لاتخاذ هذا القرار قالت البلدية: إن ذلك جاء "بهدف القضاء على الإجراءات وخطط الهجوم التي تعتبر مخالفة مباشرة وصريحة لشروط التقييد والحظر المنصوص عليها في دستورنا وقوانيننا".

تجدر الإشارة إلى أن أول قرار حظر المظاهرات والحركات الاحتجاجية بالولاية، يعود لتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بموجب حالة الطوارئ التي فرضها نظام أردوغان عقب مسرحية انقلاب يوليو 2016.. ومنذ ذلك التاريخ يمدد الحظر بشكل مستمر ودوري.

وتشهد المحافظات الشرقية، والجنوب شرقية في تركيا انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.