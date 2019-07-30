كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس إيران يحث الصين والدول الصديقة على شراء النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا إسحق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني اليوم الاثنين الصين والدول الصديقة الأخرى لشراء مزيد من النفط الإيراني، مع هبوط واردات الصين بعد سريان عقوبات أمريكية.

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ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن جهانجيري قوله للدبلوماسي الصيني الرفيع الزائر سونغ تاو "رغم إدراكنا أن دولا صديقة مثل الصين تواجه بعض القيود، نتوقع منهم أن يكونوا أنشط في شراء النفط الإيراني".

وتراجعت واردات الصين من النفط الإيراني نحو 60% في يونيو عنها قبل عام، حسبما أظهرته بيانات الجمارك الصينية يوم السبت، وذلك عقب إنهاء إعفاء كان ممنوحا من العقوبات الأمريكية في بداية مايو.