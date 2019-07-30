كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا ترفض فكرة تبادل ناقلات مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت بريطانيا، أمس الإثنين، فكرة أنها قد تفرج عن ناقلة إيرانية مقابل الإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج.

Advertisements

وتصاعدت التوترات بين طهران ولندن منذ سيطرت قوات خاصة إيرانية على ناقلة ترفع علم بريطانيا في وقت سابق من الشهر، وجاء ذلك بعد احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق متهمة بانتهاك عقوبات مفروضة على سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لن تكون هناك مبادلة"، وأضاف "لا يتعلق الأمر بنوع من المقايضة، يتعلق الأمر بالالتزام بالقانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه".