كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: القوات الأفغانية وحلف شمال الأطلسي قتلوا المدنيين في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عدد من المدنيين الافغان مصرعهم على يد القوات الافغانية وقوات الناتو بنسبة اكثر من متشددي طالبان والمسلحين الاخرين فى النصف الاول من عام 2019، وفقا لما ذكرته بعثة الامم المتحدة فى تقرير صدر اليوم.

يبدو أن معظم الضحايا المدنيين وقعوا خلال العمليات الأفغانية وحلف الناتو ضد المتمردين، مثل الغارات الجوية والغارات الليلية على مخابئ المتشددين. غالبًا ما يختبئ المتمردون بين المدنيين.

ذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن القوات الأفغانية قتلت 403 مدنيا في الأشهر الستة الأولى من العام و314 آخرين على أيدي القوات الدولية، أي مجموعه من 717. هذا بالمقارنة مع 531 قتلتهم حركة طالبان، وهي تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، ومسلحين آخرين خلال نفس الفترة.

Advertisements

وقال إنه استهدف المتشددين مباشرة 300 من القتلى. وقد نفذت طالبان هجمات شبه يومية، تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن.

رفضت طالبان دعوات لوقف إطلاق النار حيث أجروا محادثات مع الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا. وفي الوقت نفسه، قامت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بشن هجمات تستهدف قوات الأمن وكذلك الأقلية الشيعية.

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة كابول، والجيش الأفغاني التابع لقوات التحالف الدولية على تقرير الأمم المتحدة.

