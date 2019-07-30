كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تكشف أكاذيب أردوغان فى التعامل اللاجئين السوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سياسات عدوانية، وتطورات متلاحقة، تؤكد أن حكومة رجب طيب أردوغان تتخذ مواقف متشددة تجاه أزمة اللاجئين السوريين المتواجدين فى تركيا، الأمر الذى يجعل هذه الأزمة مرشحة للتفاقم، خاصة وأن غالبية اللاجئين السوريين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم فى الوقت الراهن .

وأكد تقرير قناة "مباشر قطر"، أن حكومة رجب أردوغان، على الرغم من أنها تحاول إظهار عودة اللاجئين السوريين وكأنها تتم طواعية، إلا أن منظمة العفو الدولية كشفت فى تقاريرها الميدانية أكاذيب النظام التركى، مشددة على أن إعادة اللاجئين السوريين تتم بشكل قسرى على أيدى قوات الأمن التركية .

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وشدد تقرير قناة المعارضة القطرية، على أن هذه الأوضاع المأسوية، التى يعيشها اللاجئين السوريين فى تركيا، جاءت كنتيجة طبيعية للشائعات السلبية التى روج لها نظام رجب أردوغان ضد السوريين، وهو ما انعكس سلبا، وأدى إلى زيادة حالة الاحتقان ضد هؤلاء الأشخاص، وصعود خطابات العنصرية والكراهية، فضلا عن تنفيذ اعتداءات كثيرة على ممتلكات السوريين .

وتابع التقرير :"أردوغان، ومن خلال هذه الاستراتيجية التى يتبناها ضد اللاجئين السوريين، يكشف وجهه الحقيقى، لا سيما بعد أن فشل فى مساومة الدول الأوروبية، بحيث يحصل على دعم مالى مقابل منع هجرات اللاجئين نحو هذه الدول، لكن مع رفض أوروبا التجاوب مع رغبات أردوغان، ما كان منه إلا أن توجه نحو ترحيل هؤلاء اللاجئين، الذين بات وجودهم عبئا على حكومة أردوغان ".