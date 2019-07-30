هدد شخصا بالسلاح وحرض كلبه على مهاجمة عناصر الشرطة… الأمن يفتح بحثا قضائيا لتوقيف المشتبه فيه

فتحت الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة طنجة، اليوم الإثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف شخص يشتبه فيه تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطرة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن دورية للشرطة تابعة للدائرة الأمنية الرابعة، حاولت توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 45 عاما، هدد أحد الأشخاص بواسطة السلاح الأبيض، وحرض كلبه على مهاجمة عناصر الشرطة، ما تسبب في إصابة ضابط شرطة بجروح على مستوى فخده، حيث اضطر أحد عناصر الدورية الأمنية لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة في حق الكلب المهاجم.

وأبرز البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية تتواصل لتوقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، من أجل إخضاعه لبحث قضائي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.