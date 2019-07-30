هدم منزلين بقلنسوة بذريعة البناء دون تراخيص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، خيام وبركسات في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وذلك بحجة البناء دون تراخيص.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوة عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة في ساعات الصباح الباكر وشرعت بعمليات الهدم.

وأضاف أنه تم هدم ثلاث خيام وبركسات للمواطن جميل سليمان بني عودة ونجله سليمان، والمواطن أيمن عزات بني عودة، وما زالت العملية مستمرة.

ولفت إلى أن عمليات التجريف والهدم لمساكن ومنشآت وأراض فلسطينية في الأغوار الشمالية وطوباس، قد زادت، ضمن مخطط للاحتلال يهدف لتوسيع المستوطنات المحيطة.

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يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منشآت لذات المواطنين قبل حوالي شهر.

يشار إلى أن خربة عاطوف والرأس الأحمر عبارة عن تجمعات سكنية وبدوية تقع على بعد ثلاثة كيلومترات شمال شرق طمون، يسكنها العشرات من العائلات التي تعتاش على فلاحة الأراضي وتربية المواشي يبلغ عدد سكانها نحو 1000 نسمة.

تبلغ مساحة الأرض المتبقية لأهالي عاطوف والرأس الأحمر قرابة 98 دونما، تم مصادرة نسبة لا تقل عن 70% من أراضيها لصالح المستوطنات، ومعسكرات جيش الاحتلال، حيث لم يعد بمقدور الأهالي الاستفادة منها وسط تدريبات جيش الاحتلال ومضايقاته.