العراقيب: خمسة أشخاص يمثلون للتحقيق اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يمثل اليوم الثلاثاء بعض أهالي قرية العراقيب، للتحقيق في وحدة "يؤاف" الشرطية في أعقاب مهرجان "التحدي والصمود" التاسع، دفاعا عن العراقيب مسلوبة الاعتراف والتي يواجه سكانها التشريد والهدم المرة تلو الأخرى، في جولة أخرى من سياسة الملاحقة والتضييق.

واستُدعي أمس الإثنين، كل من عزيز الطوري ووالدته أم عزيز، وزوجته أم فهيد، مع كل من سعيد وسليم الطوري، للتحقيق في محطة شرطة "يؤاف" في مدينة بئر السبع .

واستنكرت اللجنة الشعبية في القرية الملاحقة المستمرة لأهالي قرية العراقيب والتي كان آخرها إبعاد الشيخ صياح الطوري عن قريته العراقيب لمدة 15 يومًا بقرار محكمة بعد تحريره من السجن الفعلي والذي دام 7 أشهر على خلفية تصديه لآلة الهدم الإسرائيلية.

وقالت اللجنة الشعبية إن التحقيق يأتي ضمن محاولات تخويف وترحيل أهالي القرية، معتبرة أن التحقيقات ما هي إلا وسيلة لفتح الملفات الجنائية وفرض الغرامات والسجن أو الإبعاد.

وكان الناشط صياح الطوري، قد قال أمس في حديث لـ"عرب 48"، إن "ما يحدث هو محاولة من مؤسسات الدولة والشرطة للضغط على العراقيب، وما يحركهم في هذه المرحلة هو الخوف من تقدم النضال القضائي لتثبيت ملكية أهالي العراقيب على أرضهم".