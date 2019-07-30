برشلونة يستهدف ضم لاعب مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "ESPN"، إن البارسا يستهدف ماتيو دارميان، ظهير أيسر الشياطين الحمر، ليكون بديلا لجوردي ألبا، بعدما أخفق النادي في ضم الخيارات التي حددها سابقًا، لتدعيم هذا المركز.

وينتهي عقد الإيطالي مع مانشستر يونايتد في صيف 2020، ولم يسافر مع بعثة الفريق لمواجهة كريستيانسوند النرويجي وديًا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

ويمثل مركز الظهير الأيسر أولوية لبرشلونة في الميركاتو، من أجل إشعال المنافسة مع ألبا، وإراحته قليلا خلال الموسم، حيث عانى من الإجهاد سابقا لعدم توافر بديل له.

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وحاول برشلونة مؤخرا ضم جونيور فيربو من صفوف ريال بيتيس، لكنه لم يتوصل لاتفاق مادي مناسب، وهو ما دفعه إلى البحث عن بدائل أرخص.

وانضم دارميان لمانشستر يونايتد عام 2015، أثناء ولاية فان جال، ولعب 60 مباراة في البريمييرليغ، منها 10 فقط في آخر موسمين.

ويسعى النادي الإنجليزي لبيع دارميان، لاستعادة جزء مما أنفقه على ضمه.