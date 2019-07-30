تعديل اسم جهاز المخابرات السوداني بعد هيكلته

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا يقضي بتغيير اسم جهاز الأمن و المخابرات ضمن إجراءات لإعادة هيكلته.

ونص المرسوم الدستوري الصادر بقانون التعديلات المتنوعة، على أن يصبح الاسم الجديد (جهاز المخابرات العامة)، بدلا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وبحسب وكالة السودان للأنباء؛ فقد شمل المرسوم تعديل بعض المواد في قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010، دون أن تحدد الوكالة طبيعة هذه البنود.

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وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أمن أبو بكر دمبلاب، أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، أكد الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عدم وجود أي اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات (قبل تغيير اسمه).

وخلال لقائه ضباط جهاز الأمن، حينها، قال "حميدتي" إن المخابرات السودانية تزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل، ولا توجد دولة في العالم المعاصر تفرط في جهاز أمنها باعتبار ذلك سيكون سببا في فقدانها الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدا أهمية دور المخابرات في إحداث التغيير السياسي بالسودان.

وكان المدير العام لجهاز المخابرات الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، قد بدأ اللقاء بتقديم التحية لرئيس المجلس العسكري وكل القوات النظامية، مثمنا دورها الكبير في حفظ أمن واستقرار السودان خلال الفترة الماضية.