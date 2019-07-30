انت الان تتابع مقتل 19 جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني فوق منطقة سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكر مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة تابعة للجيش الباكستاني فوق منطقة سكنية في راوالبندي عندما كانت في مهمة تدريبية.
وأفاد الجيش في بيان بأن الطائرة الصغيرة تحطمت فوق منازل ضواحي المدينة بالقرب من العاصمة إسلام أباد قبل الفجر. ولم يتسن على الفور تحديد سبب التحطم.
واندلع حريق ضخم عقب الحادث تسبب في التهام حطام الطائرة واشتعال النار بخمسة منازل على الأقل ، مما تسبب في احتراق أشخاص بداخلها حتى الموت، حسبما ذكر مسؤول إنقاذ محلي.
وقال مسؤول إنقاذ آخر يدعى فاروق بوت إنه تم انتشال 14 جثة حتى الآن من تحت الأنقاض، مضيفا أن العدد الإجمالي للضحايا هو خمسة أفراد من طاقم الطائرة و14 مدنيا.
وأوضح أن بعض الجثث تفحمت بشكل يصعب التعرف عليه، ويجري اختبار الحمض النووي للتعرف على تلك الجثث.
وتابع أنه تم انتشال نحو 12 جريحا من تحت الأنقاض ويتم علاجهم بالمستشفيات.
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