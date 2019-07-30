الطقس الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان يكون ​الطقس​ غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في ​درجات الحرارة​ على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون ​الضباب​ على المرتفعات. وجاء في ​النشرة​ الاتي:

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات. الأربعاء يكون قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات. أما الخميس فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.