شبيب: بعض المناطق فيها سهولة للتعدي على الاملاك العامة بظل الحالة الاقتصادية الصعبة

رأى محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، "أن ​بلدية بيروت​ تعالج نفايات العاصمة وفق الحلول المؤقتة الى حين نضوج الحل النهائي"، مشيرا الى "ان البلدية تأخذ الاجراءات الآيلة الى عدم تراكم ​النفايات​ في الشوارع وهذا ما حصل حين أقفل الاسبوع الفائت مكب الكوستابرافا ومن ثم اعيد فتحه"، واعتبر ان نحن ندرك مسؤولياتنا ونعرف عملنا ولا نحتاج الى نصائح في هذا الاطار.

وكشف شبيب في حديث اذاعي "ان بعض المناطق في بيروت، فيها سهولة للتعدي على الاملاك العامة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة، كما استنكر شبيب التعدي على فريق MTV الذي كان يواكب حلوة ازالة التعديات في بيروت.