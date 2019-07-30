النشرة: حريق بمكب للنفايات عند اطراف كفررمان والاهالي يشتكون من الروائح الكريهة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بانه "اشتعل طوال ليل الاثنين -الثلاثاء مكب للنفايات عند اطراف موقع الدبشة سابقا والتابع عقاريا ل​بلدة كفررمان​ لجهة قرى قضاء مرجعيون حيث وصل الدخان المتصاعد من الحريق إلى بلدات ​دير ميماس​ ​القليعة​ ​برج الملوك​ و​جديدة مرجعيون​".

ولفت إلى أنه "أهالي المنطقة اشتكوا من الروائح الكريهة المتصاعدة والناتجة عن حرق ​النفايات​، مناشدين المعنيين التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الكارثة البيئية التي تتكرر بشكل مستمر ومنتظم".