النشرة: حريق بمكب للنفايات عند اطراف كفررمان والاهالي يشتكون من الروائح الكريهة

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بانه "اشتعل طوال ليل الاثنين -الثلاثاء مكب للنفايات عند اطراف موقع الدبشة سابقا والتابع عقاريا لبلدة كفررمان لجهة قرى قضاء مرجعيون حيث وصل الدخان المتصاعد من الحريق إلى بلدات دير ميماس القليعة برج الملوك وجديدة مرجعيون".
ولفت إلى أنه "أهالي المنطقة اشتكوا من الروائح الكريهة المتصاعدة والناتجة عن حرق النفايات، مناشدين المعنيين التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الكارثة البيئية التي تتكرر بشكل مستمر ومنتظم".
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