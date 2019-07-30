اللقيس شارك في حفل عشاء على شرفه في السفارة في روما

تستمر زيارة وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس لروما ترافقه رئيسة دائرة البرامج في الوزارة وممثلة "ايفاد" في لبنان الدكتورة ماجدة مشيك.
وقد أقامت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر مساء أمس حفل عشاء في السفارة في روما على شرف الوزير اللقيس ومشيك في حضور الملحق العسكري العميد غسان فاضل، المستشارة في السفارة للشؤون القنصلية عبير العلي.
وسيوقع الوزير اللقيس اتفاقا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الخاص بالإستثمار في السكان الريفيي و لإعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي (الإنتاج والتصنيع). يشمل المشروع المناطق اللبنانية ويغطي المحافظات السبع. أهمية المشروع انه يركز على المجتمعات اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بتدفق النازحين السوريين.
يهدف المشروع إلى المساهمة بالحد من الفقر في الأرياف للأسر الريفية اللبنانية المحدودة الدخل، بما فيها المجتمعات المضيفة اللبنانية المتأثرة بالأزمة السورية والنازحين السوريين الذين يعيشون في تلك المناطق وخصوصا الأكثر حرمانا . إن أهداف التنمية زيادة دخل منتجي ومعالجي الألبان أصحاب الحيازات الصغيرة، زيادة فرض العمل للشباب اللبناني في المجتمعات المضيفة المتأثرة بالأزمة السورية والنازحين السوريين الشبان الذين يعيشون في تلك المجتمعات.
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