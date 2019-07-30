حبيش:نترك للحكومة ان تقوم بعملها وان تترجم الموازنة اعمالا ومشاريع

اعتبر النائب هادي حبيش، في لقاء تكريمي له في بلدة بينو اقامه مصطفى الحاج، "ان عدم اجتماع الحكومة هو أمر سيء على اقتصادنا وماليتنا ومعيشة ابناء الوطن جميعا"، مؤكدا ان "المطلوب في هذا الظرف الدقيق الترفع عن الحساسيات والمهاترات". وقال: "نترك للحكومة ان تقوم بعملها وان تترجم الموازنة اعمالا ومشاريع، وان تقر القوانين المرتبطة بمشاريع سيدر، من اجل تحريك عجلة الاقتصاد، فهناك دول كثيرة وصلت الى الانهيار الاقتصادي. ومهما ارتفع سقف الخطاب السياسي نبقى محكومين بالجلوس سويا والتفكير بمصلحة البلد ومصلحة الناس".
وسأل: "ما النفع من رفع سقف الخطاب السياسي، واي فريق يرفع هذا السقف اليوم يؤذي نفسه وفريقه واللبنانيين جميعا، فالانهيار الاقتصادي سيصيب الجميع، وهذه مسؤولية الجميع، علينا عدم تعطيل الحكومة بل الدعوة الى جلسات ماراتونية لانقاذ البلد واقتصاده، وهذا لن يتم الا بتكاتف الجميع ".
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