مسؤول عراقي: بغداد ليسة ولاية أمیركية و قانون عدم زعزعة الاستقرار تدخل سافر

اعتبر عضو تحالف ​الفتح​ همام علي أن "إعداد قانون من قبل ​الكونغرس​ الأمیركي يتعلق بعدم زعزعة استقرار ​العراق​ تدخل سافر في الشأن ​الأمن​ي العراقي"، مبيناً أن "​الحكومة العراقية​ ليست تحت الوصاية الأمیركية وقادرة على حماية أمنها".

ولفت إلى أن "قانون عدم زعزعة الاستقرار الذي أعده الكونغرس الأمیركي يعد بمثابة فرض الوصاية الأميركية على الحكومة العراقية وتدخل بشؤونها الأمنية الداخلية"، لافتا إلى إن "​واشنطن​ لم تقف بوجه الهجمات الإرهابية في وقت سابق وقانونها الجديد محاولة لزعزعة الأمن من جديد وخلق نوع من الفوضى داخل البلاد".

وأشار إلى أن "الحكومة ملزمة بالرد على قانون واشنطن وعدم السماح لها بالتدخل بالشأن الأمني كونه أمر يضر سيادة البلاد"، مبينا أن "العراق ليس بحاجة أمیركا وتحالفها الدولي لحمايته وقادر على إدارة الملف الأمني بقواته التي صدت اكبر الهجمات الإرهابية في ​العالم​".